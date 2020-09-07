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Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц 

Вадим Дроздов 30 минут назад
В столице Ливана Бейруте продолжаются работы по разбору завалов после мощного взрыва селитры, прогремевшего в порту города 4-го августа 2020-го года. Недавно появилась информация о том, что чилийские спасатели обнаружили признаки жизни под завалами с помощью спецоборудования. Место предположительного выжившего оцепили волонтеры и сотрудники спасательных организаций. Прибор показал, что под завалами есть сердцебиение с частотой около 20 ударов в минуту. Спасатели говорят, что вряд ли это человек. Скорее всего выжило какое-то животное. В городе действует режим чрезвычайной ситуации до 18-го сентября включительно. В результате взрыва погибли по меньшей мере 190 человек.
Происшествия , Видео , Бейрут , Ливан
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