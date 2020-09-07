Михаил Ефремов, над которым идет суд о смертельном ДТП, рассказал, какой приговор для себя он ожидает. Актер считает, что его посадят в колонию на 8 лет. Ожиданиями Ефремов поделился в личном разговоре со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Беседа произошла в зале суда перед последним словом артиста. Адвокат Ефремова надеется, что его подзащитного посадят в образцовую колонию. Сам же Ефремов хотел бы выступить там с концертом. При этом журналистам Пашаев заявил, что считает, что Ефремова вряд ли отправят в колонию-поселение. Адвокат также призвал подождать решения суда.
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
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