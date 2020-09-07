В минувшие выходные в Новороссийске прошли сильнейшие дожди, которые вызвали настоящий потоп в городе. По некоторым дорогам проехать просто невозможно — они превратилиссь в самые настоящие реки с мощным потоком. Очевидцы выкладывают в социальные сети многочисленные видео, на которых видно, что воды в некоторых местах по колено. Некоторые жители даже стали передвигаться по городу на лодках и досках. По информации МЧС, откачка воды при этом не потребовалась. Уровень воды в городе снижается сам собой. Затопленным оказался не только Новороссийск но и соседняя Анапа и Абрау-Дюрсо.
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
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