Мужчина попытался убить муху и взорвал дом 

Во Франции пожилой мужчина остался невредимым после того, как попытался убить мужу и случайно взорвал свой дом. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать, когда услышал насекомое. Тогда он взял электрическую мухобойку и попытался убить насекомое. Однако оказалось, что газовый баллон в его доме протекал, в результате чего произошел взрыв газа из-за искры мухобойки.

В результате, была разрушена кухня и часть крыши дома. Мужчина отделался ожогом руки и был доставлен в больницу Либурна для обследования.

В марте житель США бросил в таракана ботинок, в котором находилось огнестрельное оружие, и получил пулю в ногу. Инцидент произошел во вторник, 19 марта, в американском городе Детройт, штат Мичиган. 50-летний мужчина в инвалидном кресле попытался убить насекомое и бросил в него ботинок, в котором лежал револьвер. Пистолет вывалился из обуви и выстрелил американцу в ногу, сообщает полиция. Состояние здоровья пострадавшего не уточнялось.