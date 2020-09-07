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Сотрудница московского банка отрубила себе палец дверью сейфа 

Мослента 16 минут назад
Сотрудница банка отрубила палец сейфом в Москве
Фото: Pixabay.com
Сотрудница одного из московских банков случайно отрубила себе палец бронированной дверью от сейфа. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Девушка неаккуратно закрыла дверь, прищемив себе средний палец руки. Ее доставили в больницу, где ей диагностировали травматическую ампутацию.
Сама девушка не в состоянии отвечать на вопросы. Расследованием обстоятельств произошедшего занялась полиция.
Ранее сообщалось, что в столице пассажирский автобус врезался в столб. Из-за удара у него разбилось лобовое стекло.
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