Сотрудница банка отрубила палец сейфом в Москве

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Сотрудница одного из московских банков случайно отрубила себе палец бронированной дверью от сейфа. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Девушка неаккуратно закрыла дверь, прищемив себе средний палец руки. Ее доставили в больницу, где ей диагностировали травматическую ампутацию.

Сама девушка не в состоянии отвечать на вопросы. Расследованием обстоятельств произошедшего занялась полиция.

Ранее сообщалось, что в столице пассажирский автобус врезался в столб. Из-за удара у него разбилось лобовое стекло.