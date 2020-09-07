Адвоката Ефремова обвинили в подделке компромата 

Анна Бутырина, адвокат потерпевших по уголовному делу Михаила Ефремова , заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев сам изготовил компромат на нее, представленный им на ТВ.

Пашаев в эфире НТВ показал переписку, которую, как он утверждает, вела Бутырина. Из переписки следует, что та якобы предлагала 30–40 тыс. долларов за возбуждение дела против Пашаева.

Пашаев сообщил, что предоставит эту переписку правоохранительным органам , передает ТАСС.

Бутырина заявила, что Пашаев не раз «использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа», причем «такую переписку он готовил сам». Она предположила, что «в безвыходной ситуации» адвокат Ефремова «решил воспользоваться старым, проверенным методом».

При этом Бутырина подчеркнула, что «это уже никак не повлияет на вынесение срока» Ефремову или «на привлечение к ответственности в делах по заявлениям от потерпевших по факту совершения Эльманом Пашаевым мошеннических действий».