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Российский город затопило после сильного дождя 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
В Краснодарском крае в городе Новороссийске из-за сильного дождя затопило улицы. Последствия произошедшего попали на видео, которое в воскресенье, 6 сентября, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Отмечается, что количество осадков было настолько большим, что ливневая канализация не смогла предотвратить затопления, дождевая вода заполонила улицы города.
На записи показано, как горожанин пытается встать на доску для серфинга и хочет прокатиться по проезжей части. Затем видно, как весь автотранспорт стоит в воде, люди помогают друг другу, а кто-то закрылся в машине. В ролике также показано, как мужчина проходит через дорогу, сопротивляясь сильному течению.
18 августа сообщалось, что россияне в Благовещенске Амурской области добирались до работы сквозь затопленный город. На видео заснято, как машины проезжают по улицам и рассекают волны. Горожанин также заснял, как идет босиком, находясь по щиколотку в воде.
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Происшествия , Погода , Краснодарский Край , Новороссийск
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