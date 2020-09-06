Отмечается, что количество осадков было настолько большим, что ливневая канализация не смогла предотвратить затопления, дождевая вода заполонила улицы города.

На записи показано, как горожанин пытается встать на доску для серфинга и хочет прокатиться по проезжей части. Затем видно, как весь автотранспорт стоит в воде, люди помогают друг другу, а кто-то закрылся в машине. В ролике также показано, как мужчина проходит через дорогу, сопротивляясь сильному течению.

18 августа сообщалось, что россияне в Благовещенске Амурской области добирались до работы сквозь затопленный город. На видео заснято, как машины проезжают по улицам и рассекают волны. Горожанин также заснял, как идет босиком, находясь по щиколотку в воде.