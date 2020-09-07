Группа туристов пропала под Сочи

"Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись", — сказали в ведомстве.