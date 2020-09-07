Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Сочи пропала группа туристов 

ТАСС и ещё 1 20 минут назад
Группа туристов пропала под Сочи
Фото: ТАСС
Сотрудники МЧС ищут группу из 11 туристов, пропавших в воскресенье в горах под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись", — сказали в ведомстве.

Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
ТАСС: последние новости
В Хабаровском крае паводком подтопило более 1,2 тыс. подворий и дач В Хабаровском крае паводком подтопило более 1,2 тыс. подворий и дач Из отеля в Геленджике по пожарной тревоге эвакуировали 400 человек Из отеля в Геленджике по пожарной тревоге эвакуировали 400 человек Адвокат заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание по делу о ДТП Адвокат заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание по делу о ДТП
Происшествия , МЧС , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Видео
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение