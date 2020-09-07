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Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи 

RT на русском и ещё 1 24 минуты назад
Группа туристов с восемью детьми пропала в Сочи
Фото: ТАСС
Спасатели ищут группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, пропавших в горах в Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2320 м, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулась.
Отмечается, что детям в группе от девяти до 16 лет.
Специалисты на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона, планируется привлечь конно-кинологический расчёт. Также готовится вылет вертолёта Ми-8.
Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Сочи
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