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62-летний пенсионер-педофил из Карелии заманивал детей в обувную мастерскую и насиловал их 

ЧП Столица 7 часов назад
Пенсионер изнасиловал детей в обувной мастерской
Фото: ТАСС
Мужчина работал мастером по ремонту обуви. В арендованную мастерскую в подвале дома он приглашал малолетних детей и совершал в отношении них действия сексуального характера. Жертвами педофила стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, а также восьмилетний мальчик.
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Специалисты провели несколько судебных экспертиз, детей опросили детские психологи. Следователи задержали педофила. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления и отбывал срок.
В этот раз суд дал педофилу 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
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Происшествия , ФСИН , Республика Карелия
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