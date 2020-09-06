Пенсионер изнасиловал детей в обувной мастерской

Мужчина работал мастером по ремонту обуви. В арендованную мастерскую в подвале дома он приглашал малолетних детей и совершал в отношении них действия сексуального характера. Жертвами педофила стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, а также восьмилетний мальчик.

Специалисты провели несколько судебных экспертиз, детей опросили детские психологи. Следователи задержали педофила. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления и отбывал срок.