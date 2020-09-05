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Под Костромой при пожаре в частном жилом доме погибли две женщины и ребенок 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
При пожаре в РФ погибли две женщины и ребенок
Фото: 61.mchs.gov.ru
Две молодые женщины и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном деревянном жилом доме в Вохомском районе Костромской области. По факту ЧП доводится доследственная проверка, сообщается в субботу на сайте СУ СК РФ по Костромской области.

"По предварительным данным, 5 сентября 2020 года около 15 часов произошел пожар в частном деревянном жилом доме в поселке Малое Раменье Вохомского района Костромской области, в котором проживала семья с ребенком. В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли", — говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку, устанавливается причина пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным ГУ МЧС по Костромской области, пожар локализовали в 15:47 мск, ликвидация открытого горения объявили в 17:00 мск.
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Происшествия , Пожары , СКР , Кострома , Костромская Область
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