При пожаре в РФ погибли две женщины и ребенок

"По предварительным данным, 5 сентября 2020 года около 15 часов произошел пожар в частном деревянном жилом доме в поселке Малое Раменье Вохомского района Костромской области, в котором проживала семья с ребенком. В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли", — говорится в сообщении.