При пожаре в РФ погибли две женщины и ребенок

Две молодые женщины и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном деревянном жилом доме в Вохомском районе Костромской области. По факту ЧП доводится доследственная проверка, сообщается в субботу на сайте СУ СК РФ по Костромской области.
"По предварительным данным, 5 сентября 2020 года около 15 часов произошел пожар в частном деревянном жилом доме в поселке Малое Раменье Вохомского района Костромской области, в котором проживала семья с ребенком. В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли", — говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку, устанавливается причина пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным ГУ МЧС по Костромской области, пожар локализовали в 15:47 мск, ликвидация открытого горения объявили в 17:00 мск.