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Убивший двух человек российский военный отделался мягким наказанием 

Lenta.ru 43 минуты назад
Военный легко отделался после двойного убийства
Фото: ТАСС
Российский военный отделался мягким наказанием за двойное убийство. Об этом сообщает Mash.
Суд в Чите приговорил Павла Торова к 1,5 годам исправительных работ. Родственники погибших намерены обжаловать приговор.
Мужчина жил в общежитии и периодически ругался с соседями, однако чаще всего у него якобы происходили ссоры с местным жителем Вячеславом Гавриловым. В день конфликта, утверждал Mash, он нанес ему 26 ножевых ударов. В то же время там находился приятель Гаврилова Александр Прохоров, который «попал под горячую руку» — он получил 14 ножевых ранений, нападавший «буквально размозжил ему голову».
Защита Торова утверждала, что это самооборона.
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Происшествия , Вячеслав Гаврилов , Александр Прохоров , Чита
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