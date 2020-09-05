Россиянина задержали с человеческими костями

На вокзале Красноярска задержали мужчину с сумкой, в которой лежало множество человеческих костей. В правоохранительных органах подозревают, что задержанный выкапывал кости на заброшенных погостах и продавал их под видом мощей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Фото: Рамблер Рамблер

В полиции рассказали, что задержанный - 45-летний Денис Поспелов – сначала выдвинул версию, что он священник и везёт мощи преподобного старца Даниила Саянского в Петербург.

Затем мужчина изменил показания, заявив, что раскапывает старые могилы и продаёт кости в медицинские вузы для пособий.

Начата проверка. Следствие подозревает, что речь может идти о мошенничестве: продаже старых костей с заброшенных кладбищ под видом мощей святых.