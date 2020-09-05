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"Священника" задержали с человеческими костями в РФ

Майк Габриелян
14 минут назад
На вокзале Красноярска задержали мужчину с сумкой, в которой лежало множество человеческих костей. В правоохранительных органах подозревают, что задержанный выкапывал кости на заброшенных погостах и продавал их под видом мощей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Россиянина задержали с человеческими костями
Фото: РамблерРамблер
В полиции рассказали, что задержанный - 45-летний Денис Поспелов – сначала выдвинул версию, что он священник и везёт мощи преподобного старца Даниила Саянского в Петербург.
Затем мужчина изменил показания, заявив, что раскапывает старые могилы и продаёт кости в медицинские вузы для пособий.
Начата проверка. Следствие подозревает, что речь может идти о мошенничестве: продаже старых костей с заброшенных кладбищ под видом мощей святых.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на детской площадке в Красноярске обнаружили мешок с костями.
Происшествия,МВД,Россия,Красноярск,
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