Подросток уснул возле телефона и загорелся во сне

Житель американского города Таоламн, штат Калифорния, загорелся во сне из-за воспламенившегося зарядного устройства. Об этом сообщает LADBible.

15-летний Колтон Пингри положил заряжающийся телефон на подушку и лег спать. Примерно в 2:30 утра подросток проснулся на полу, страдая от жгучей боли в спине и запаха гари. «Я огляделся по сторонам и увидел, что два одеяла и подушка горят, — вспоминает он. — Взрыв буквально столкнул меня с постели. Я проснулся в панике».

Американец попытался потушить возгорание голыми руками, затем схватил бутылку воды, проделал ножом отверстие в крышке и начал распылять воду на тлеющие участки. Затем он аккуратно взял зарядное устройство, которое все еще горело, и бросил в унитаз. Только после этого подросток разбудил отца и рассказал о произошедшем.

«Его спина и рука сильно обгорели, — отметил отец. — Мы дождались утра и отвезли его в больницу».

По его словам, в результате взрыва крошечные металлические частицы прожгли сыну спину и руку, а также разлетелись по всей спальне. Пострадавшему уже обработали ожоги второй степени и прописали лечение.

Пингри заряжал телефон подержанным устройством, купленным через интернет. Он подчеркнул, что в ночное время зарядное устройство и телефон лучше держать подальше от кровати.

«Не спите со своими смартфонами, так как подобное может произойти с каждым. Я тоже не был к такому готов», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Стаффордшир 11-летний мальчик лег спать с планшетом, подключенным к зарядному устройству, и прожег постель насквозь. Аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин.