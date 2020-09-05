Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток уснул возле заряжающегося телефона и загорелся во сне 

Lenta.ru 1 час назад
Подросток уснул возле телефона и загорелся во сне
Фото: РИА Новости
Житель американского города Таоламн, штат Калифорния, загорелся во сне из-за воспламенившегося зарядного устройства. Об этом сообщает LADBible.
15-летний Колтон Пингри положил заряжающийся телефон на подушку и лег спать. Примерно в 2:30 утра подросток проснулся на полу, страдая от жгучей боли в спине и запаха гари. «Я огляделся по сторонам и увидел, что два одеяла и подушка горят, — вспоминает он. — Взрыв буквально столкнул меня с постели. Я проснулся в панике».
Американец попытался потушить возгорание голыми руками, затем схватил бутылку воды, проделал ножом отверстие в крышке и начал распылять воду на тлеющие участки. Затем он аккуратно взял зарядное устройство, которое все еще горело, и бросил в унитаз. Только после этого подросток разбудил отца и рассказал о произошедшем.

«Его спина и рука сильно обгорели, — отметил отец. — Мы дождались утра и отвезли его в больницу».

По его словам, в результате взрыва крошечные металлические частицы прожгли сыну спину и руку, а также разлетелись по всей спальне. Пострадавшему уже обработали ожоги второй степени и прописали лечение.
Пингри заряжал телефон подержанным устройством, купленным через интернет. Он подчеркнул, что в ночное время зарядное устройство и телефон лучше держать подальше от кровати.

«Не спите со своими смартфонами, так как подобное может произойти с каждым. Я тоже не был к такому готов», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Стаффордшир 11-летний мальчик лег спать с планшетом, подключенным к зарядному устройству, и прожег постель насквозь. Аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Последние новости
Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок» Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок» Путин обратился к москвичам в День города Путин обратился к москвичам в День города Глава ДНР приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения Глава ДНР приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
На похоронах Клюева люди теряли сознание
На похоронах Клюева люди теряли сознание
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение