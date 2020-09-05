10 лет спустя: в деле пропавшего студента новый поворот

Петербургский угрозыск задержал троих подозреваемых по делу об убийстве студента. Он пропал без вести 10 лет назад. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Десять лет назад 18-летний студент Евгений Лосевский исчез после ссоры с ныне задержанными тремя мужчинами. Это произошло в поселке Детскосельский. Поздним вечером 11 ноября 2009 года Евгений и его друг провожали девушку. На улице студент задел зеркало автомобиля. Владелец машины вместе с друзьями затолкал юношу в салон и увёз. Домой Евгений больше не вернулся.

Трое мужчин — Антон, Максим и Сергей — тогда заверяли полицию, что студента немного покатали, попугали, и отпустили.

Правоохранительные органы тогда не сумели доказать их причастность к исчезновению студента.

Спустя 10 лет 40-летний Сергей дал другие показания. Накануне он рассказал следствию, что вместе с выпившими друзьями увез Лосевского, но его не отпустили. Студента до смерти избили и бросили умирать в канаву в районе сельскохозяйственных полей в Детскосельском. Когда Лосевского начала искать милиция, туда вернулись двое его приятелей и закопали тело. О месте, где спрятан труп, он не знает.

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