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Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20 

News.ru и ещё 19 1 час назад
Число жертв взрыва в мечети в Бангладеш превысило 20
Фото: bangla.bdnews24.com
По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, произошедшего в мечети в бангладешском городе Нараянгандж.
По последним данным, среди погибших имам и муэдзин мечети, а также ребёнок. Врачи госпитализировали 15 человек в столичную больницу. Врач этого учреждения Парта Шангкар Пол сообщил, что все пациенты находятся в критическом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию этого дела, сообщает газета Dhaka Tribune.
По предварительным данным, взрыв в мечети в города Нараянгандж в 25 км к югу от Дакки был вызван утечкой газа в трубе, проходившей под зданием. Многие пострадавшие получили сильные ожоги 60–70% тела.
Как писал NEWS.ru, в Иране взрыв газа в свадебном зале, где шёл праздник, унёс жизни 11 человек, в том числе пяти детей. Ещё 34 человека ранены и доставлены в различные больницы. Происшествие случилось в городе Саккез провинции Курдистан. Уточняется, что взорвался газовый баллон.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Бангладеш , Нараянгандж
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