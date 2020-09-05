Число жертв взрыва в мечети в Бангладеш превысило 20

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, произошедшего в мечети в бангладешском городе Нараянгандж

По последним данным, среди погибших имам и муэдзин мечети, а также ребёнок. Врачи госпитализировали 15 человек в столичную больницу. Врач этого учреждения Парта Шангкар Пол сообщил, что все пациенты находятся в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию этого дела, сообщает газета Dhaka Tribune.

По предварительным данным, взрыв в мечети в города Нараянгандж в 25 км к югу от Дакки был вызван утечкой газа в трубе, проходившей под зданием. Многие пострадавшие получили сильные ожоги 60–70% тела.

Как писал NEWS.ru, в Иране взрыв газа в свадебном зале, где шёл праздник, унёс жизни 11 человек, в том числе пяти детей. Ещё 34 человека ранены и доставлены в различные больницы. Происшествие случилось в городе Саккез провинции Курдистан. Уточняется, что взорвался газовый баллон.