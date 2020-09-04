Российский школьник сгорел в машине дедушки

По данным ведомства, мальчик находился под опекой дедушки и бабушки, потому что его мама умерла, а отец не занимался воспитанием ребенка. По версии следствия, 4 сентября мальчик с родственниками приехал на рынок. Бабушка ушла за покупками, а дедушка с ребенком остались в автомобиле. Позднее пенсионер пошел встречать жену и закрыл автомобиль, а когда вернулся, увидел, что машина дымится.