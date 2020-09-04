Российский школьник сгорел в машине дедушки

По данным ведомства, мальчик находился под опекой дедушки и бабушки, потому что его мама умерла, а отец не занимался воспитанием ребенка. По версии следствия, 4 сентября мальчик с родственниками приехал на рынок. Бабушка ушла за покупками, а дедушка с ребенком остались в автомобиле. Позднее пенсионер пошел встречать жену и закрыл автомобиль, а когда вернулся, увидел, что машина дымится.
5 августа сообщалось, что в Ростовской области двухлетний мальчик сгорел в машине родителей и умер в больнице. После тушения автомобиля в салоне нашли спички. В СК не уточнили, нашел ли мальчик их в салоне или принес с собой. По одной из версий, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.