Расчленитель родителей скрылся в Петербурге 

Петербурге за скандал в автопарке задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в двойном убийстве с расчленением.

Как сообщает «Фонтанка» , полицейские прибыли на вызов в автопарк на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге — там 40-летний мужчина устроил скандал. Нарушителя привезли в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве. Параллельно мужчину проверили по базам данных. Выяснилось, что нарушить с 31 августа находится в федеральном розыске по подозрению в убийстве родителей в Самаре.

31 августа самарские СМИ писали, что в одной из квартир были обнаружены тела 85-летнего пенсионера и его 72-летней супруги с множественными ножевыми ранениями. У женщины были отрезаны голова и левая рука.

В двойном убийстве заподозрили 40-летнего сына пары, который проживал в той же квартире, неоднократно лечился в психиатрической клинике и имел плохие отношения с отцом.