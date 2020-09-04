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Расчленитель родителей скрылся в Петербурге 

Вероника Полынина 38 минут назад
Расчленитель родителей скрылся в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Петербурге за скандал в автопарке задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в двойном убийстве с расчленением.
Как сообщает «Фонтанка», полицейские прибыли на вызов в автопарк на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге — там 40-летний мужчина устроил скандал. Нарушителя привезли в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве. Параллельно мужчину проверили по базам данных. Выяснилось, что нарушить с 31 августа находится в федеральном розыске по подозрению в убийстве родителей в Самаре.
31 августа самарские СМИ писали, что в одной из квартир были обнаружены тела 85-летнего пенсионера и его 72-летней супруги с множественными ножевыми ранениями. У женщины были отрезаны голова и левая рука.
В двойном убийстве заподозрили 40-летнего сына пары, который проживал в той же квартире, неоднократно лечился в психиатрической клинике и имел плохие отношения с отцом.
Как сообщал «Рамблер», в июле в квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Супруга музыканта Марина Кохал объяснила, что он умер от передозировки, и она решила расчленить его тело, чтобы память о музыканте не была омрачена историей с наркотиками. Кохал арестовали по подозрению в убийстве. Экспертиза показала, что Картрайт не употреблял наркотики.
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Происшествия , Александр Юшко , Санкт-Петербург
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