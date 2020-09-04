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Россиянин искромсал ножом подругу на глазах толпы 

Вероника Полынина 39 минут назад
В Татарстане мужчина нанес бывшей любовнице 13 ударов ножом в магазине на глазах у многочисленных свидетелей.
Как сообщает телеграм-канал 112, житель Заинского района Татарстана преследовал бывшую любовницу, не теряя надежды восстановить отношения. Однажды он ворвался к ней домой и изнасиловал. Женщина написала заявление в полицию, в отношении бывшего сожителя возбудили уголовное дело об изнасиловании.
После этого мужчина выследил возлюбленную в магазине, ворвался в помещение с ножом и начал наносить ей удары в спину, бока и живот. Преступник успел нанести около 13 ударов, а затем скрылся.
Женщина выжила, ей оказывается медицинская помощь. В Заинском районе объявлен план «Перехват».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано видео жестокого убийства в Омске. Там мужчина, уличив свою супругу в супружеской неверности, устроил засаду на ее любовника, который в результате получил несколько десятков ударов ножом.
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Происшествия , Видео , Республика Татарстан
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