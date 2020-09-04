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Подростки избили до полусмерти таксиста и угнали его авто 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Подростки избили до полусмерти таксиста и угнали его авто
Фото: РИА Новости
Двое несовершеннолетних жителей Нижнего Новгорода избили водителя такси, чтобы прокатиться на его автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад 17-летние молодые люди напали на таксиста, сильно избили его, угнали его автомобиль, устроили на нем дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и скрылись с места аварии. Водитель был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Подростки были вскоре задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело.
В апреле, как сообщал «Рамблер», 62-летний житель Кургана отказался заплатить таксисту за поездку и выстрелил в него из травматического оружия. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) задержали его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту причинения человеку телесных повреждений из хулиганских побуждений с применением оружия.
В марте пассажир такси в Москве, не пожелавший платить за поездку, угрожал водителю травматическим пистолетом.
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Происшествия , Росгвардия
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