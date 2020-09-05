Россиянка пожаловалась на домогательства курьера

Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила нескромные сообщения в WhatsApp от курьера. Мужчина воспользовался номером, указанным в приложении. После того, как девушка получила заказ, ей пришли предложения «зайти и провести вместе время». Она сказала, что замужем, но курьер продолжил флиртовать.

Менеджер Delivery Club в ответ на жалобу предложил девушке промокод на 200 рублей. Клиентка сочла это издевательством со стороны сервиса.

Компания позже отреагировала на сообщения об инциденте и заявила, что сотрудник уволен, а сервис проработает вопрос защиты личных данных клиентов.

В Delivery Club решили сделать недоступными номера клиентов для курьеров.

Несмотря на это, потерпевшая признается, что все же напугана перспективой дальнейшего развития событий: мужчина знает ее домашний адрес вплоть до квартиры, передает РИА Новости.

Девушка также отметила, что ее ситуация — не единичный случай. После публикации скриншота переписки с курьером ее подругой в Facebook многие женщины поделились похожими историями.