Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока мужа нет дома: курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время 

Провинция.ру и ещё 19 54 минуты назад
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера
Фото: РИА Новости
Клиентка сервиса доставки еды после заказа получила нескромные сообщения в WhatsApp от курьера. Мужчина воспользовался номером, указанным в приложении. После того, как девушка получила заказ, ей пришли предложения «зайти и провести вместе время». Она сказала, что замужем, но курьер продолжил флиртовать.
Менеджер Delivery Club в ответ на жалобу предложил девушке промокод на 200 рублей. Клиентка сочла это издевательством со стороны сервиса.
Компания позже отреагировала на сообщения об инциденте и заявила, что сотрудник уволен, а сервис проработает вопрос защиты личных данных клиентов.
В Delivery Club решили сделать недоступными номера клиентов для курьеров.
Несмотря на это, потерпевшая признается, что все же напугана перспективой дальнейшего развития событий: мужчина знает ее домашний адрес вплоть до квартиры, передает РИА Новости.
Девушка также отметила, что ее ситуация — не единичный случай. После публикации скриншота переписки с курьером ее подругой в Facebook многие женщины поделились похожими историями.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Провинция.ру: последние новости
Врачей не дождались: россиянка в Крыму день пролежала на земле с умирающим мужем Врачей не дождались: россиянка в Крыму день пролежала на земле с умирающим мужем Наказал за упавший телефон: в Бурятии родной дядя отрубил пальцы 5-летней племяннице Наказал за упавший телефон: в Бурятии родной дядя отрубил пальцы 5-летней племяннице Решила вздремнуть под деревом: женщине в Дагестане заползла в рот огромная змея Решила вздремнуть под деревом: женщине в Дагестане заползла в рот огромная змея
Комментарии 3
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Украина станет плацдармом для удара по России
Украина станет плацдармом для удара по России
Россияне торговали наркотиками через «Пятерочку»
Россияне торговали наркотиками через «Пятерочку»
Раскрыта тайна исчезновения людей с Острова Пасхи
Раскрыта тайна исчезновения людей с Острова Пасхи
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
00:59
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
Происшествия
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение