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В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете 

РИА Новости 15 минут назад
В летевшем в Москву самолете произошла трагедия
Фото: ТАСС
Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту Перми по пути в Москву, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в пермском аэропорту экстренно сел летевший из Абакана в Москву самолет, на борту которого стало плохо ребенку.

"Осуществлялась медицинская эвакуация 4-месячного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Реанимационная педиатрическая бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", — сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать инцидент.

РИА Новости пока не располагает комментарием пермского аэропорта.
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Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Абакан , Москва , Пермь
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