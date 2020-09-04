«В квартире были найдены пятеро мертвых детей»

Жительницу немецкого города Золинген подозревают в убийстве пятерых детей — их тела обнаружила бабушка, которая тут же обратилась в полицию. Как выяснилось позже, мать погибших расправилась с ними и поехала на вокзал, где попыталась покончить жизнь самоубийством, — в итоге ей удалось выжить. Следователи допросят женщину после того, как она придет в себя.

Полиция обнаружила тела пятерых детей в квартире в немецком городе Золинген. Среди погибших — три девочки в возрасте полутора, двух и трех лет, а также два мальчика шести и восьми лет, сообщает немецкое издание Bild.

По данным СМИ, в полицию обратилась бабушка детей. Она заявила, что ее 27-летняя дочь убила пятерых детей и уехала из дома в неизвестном направлении с шестым — 11-летним сыном.

«В 13:45 нам сообщили, что в одной из квартир были найдены пятеро мертвых детей. К сожалению, это оказалось правдой. Мы предполагаем, что виновата 27-летняя мать», — сообщил представитель полиции Штефан Вайанд.

Позже сбежавшую мать нашли на вокзале в Дюссельдорфе : она пыталась совершить суицид, но осталась жива. С тяжелыми травмами девушку доставили в местную больницу под охраной полиции. Мотив ее преступления остается неизвестным. Следователи намерены провести допрос после того как пострадавшая придет в себя. Правоохранители также связались с отцом детей, однако пока не раскрыли подробности разговора.

«Пока мы ничего не можем сказать о мотивах. Мать должна быть допрошена», — заявил представитель немецкой полиции газете Bild.

Как уточняют местные СМИ, 11-летний мальчик, который приехал с матерью на вокзал, не пострадал. По данным полиции, женщина отпустила ребенка, и он сам отправился к бабушке.

В настоящий момент 40 полицейских выясняют обстоятельства случившегося. Причины смерти детей также устанавливаются. По данным СМИ, все пятеро могли быть отравлены медицинскими препаратами, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

«Мы ведем расследование в этом направлении. Причина смерти будет установлена в результате расследования и вскрытия», — сказано в сообщении полиции.

Мэр Золингена Тим Курцбах уже выразил соболезнования в связи с трагедией. «Я скорблю по этим пяти жизням и выражаю соболезнования всем близким детей и этой семьи», — написал он в Facebook.

В начале сентября в США также был арестован 30-летний местный житель Марк Уилсон — мужчину подозревают в убийстве двух детей приятельницы, которая пригласила его погостить в своем доме. Об этом сообщал канал FOX13.

По данным СМИ, трагедия случилась 26 августа в штате Флорида. В тот день мать погибших детей пригласила мужчину переночевать в их доме — сомнений в адекватности гостя у женщины не было, так как он состоял в отношениях с ее сестрой, беременной от него вторым ребенком.

Однако когда семья уснула, Уилсон начал творить страшное: он забил молотком и зарезал 14-летнего подростка и его 12-летнего брата. После этого мужчина сбежал с места преступления и скрылся в доме своей матери. Спустя некоторое время правоохранителям удалось его арестовать.

По словам шерифа округа, у американца не было мотивов для убийства. Ранее он уже был арестован за имущественные преступления, однако никогда не привлекался к ответственности за насилие. Склонить его к жестокости могли наркотики, которые он принимал накануне, предполагают в полиции.

Шериф также добавил, что произошедшее стало одним из самых жестоких преступлений, которое ему доводилось видеть за 40-летнюю карьеру. Правоохранитель назвал Уилсона «больным монстром с извращенными идеями» и пообещал ему наказание в виде смертной казни.

В августе сотрудники правоохранительных органов Башкирии также нашли тела 42-летней местной жительницы и ее 11-летнего сына в квартире, где они пролежали несколько дней. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

На запертую квартиру в городе Октябрьске полиция обратила внимание после жалобы соседей на неприятный запах — после вскрытия замков выяснилось, что трупы уже начали гнить. По предварительной версии следствия, преступление совершила сама погибшая женщина: полицейские предполагают, что она сначала расправилась с сыном, а потом свела счеты с жизнью. Согласно заключению медиков, на теле умерших были обнаружены множественные ножевые раны.