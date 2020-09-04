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Россиянин напал на полицейского и изрезал его 

Артём Кульша 16 минут назад
Россиянин изрезал полицейского бритвой
Фото: РИА Новости
Житель Кировской области нанес сотруднику полиции порезы в области шеи лезвием бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета (СК) России.
Согласно версии следствия, вчера на тротуаре проезжей части на Комсомольской улице в Малмыжском районе участковый уполномоченный полиции проводил разъяснительную беседу с 27-летним ранее судимым местным жителем. В определенный момент последний вынул лезвие бритвы, нанес полицейскому с его помощью порезы в области шеи и скрылся.
Участковому была оказана медицинская помощь. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». К настоящему моменту мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления.
В августе, как сообщал «Рамблер», 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, уроженец Дагестана, судимый за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный сбыт оружия, напал на двоих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) полиции, после того как они обнаружили в его машине сверток с обрезами винтовки и ружья. Один из полицейских застрелил нападавшего.
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Происшествия , Кировская Область
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