Россиянин изрезал полицейского бритвой

Житель Кировской области нанес сотруднику полиции порезы в области шеи лезвием бритвы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно версии следствия, вчера на тротуаре проезжей части на Комсомольской улице в Малмыжском районе участковый уполномоченный полиции проводил разъяснительную беседу с 27-летним ранее судимым местным жителем. В определенный момент последний вынул лезвие бритвы, нанес полицейскому с его помощью порезы в области шеи и скрылся.

Участковому была оказана медицинская помощь. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». К настоящему моменту мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления.

В августе, как сообщал «Рамблер», 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, уроженец Дагестана, судимый за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный сбыт оружия, напал на двоих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) полиции, после того как они обнаружили в его машине сверток с обрезами винтовки и ружья. Один из полицейских застрелил нападавшего.