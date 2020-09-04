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Пьяный автоинструктор жестоко расправился с ученицей 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Пьяный автоинструктор жестоко расправился с ученицей
Фото: РИА Новости
Инструктор архангельской автошколы отправился на девять с половиной лет в колонию строгого режима за расправу над своей ученицей, сообщает ТАСС. Убийца также должен выплатить родственникам своей жертвы 1,5 миллиона рублей.
Трагедия произошла в середине июля 2019 года. 50-летний инструктор Александр Шашко находился в здании автошколы вместе с 20-летней ученицей. Педагог был пьян. Между мужчиной и девушкой возник конфликт, в результате которого Шашко взял веревку и задушил свою оппонентку. Тело погибшей он завернул в ткань, вывез на машине на территорию автодрома и там попытался сжечь вместе с уликами преступления. При этом инструктор забрал себе золотое кольцо своей жертвы, которое эксперты оценили в почти 3,5 тысячи рублей.
Рассмотрев дело Шашко, Ломоносовский суд Архангельска признал его виновным по двум статьям: «убийство» и «кража» — и назначил ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев заключения в колонии строгого режима. Кроме того, инструктор обязан будет выплатить родственникам погибшей девушки 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.
В августе, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома было обнаружено тело 22-летнего блогера, открыто заявлявшего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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