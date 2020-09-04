Россиянин умер в отделении полиции

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"В ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту смерти мужчины в отделе полиции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.

"После чего гражданин нанес удар кулаком в область лица помощнику оперативного дежурного и пытался нанести ему удары по телу своей тростью. Для прекращения противоправных действий, применив физическую силу, полицейские задержали мужчину", — рассказали в главке.

Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.