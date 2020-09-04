Россиянин умер в отделении полиции

Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
"В ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту смерти мужчины в отделе полиции", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.
"После чего гражданин нанес удар кулаком в область лица помощнику оперативного дежурного и пытался нанести ему удары по телу своей тростью. Для прекращения противоправных действий, применив физическую силу, полицейские задержали мужчину", — рассказали в главке.
Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.
"Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность", — добавили в главке.
В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.