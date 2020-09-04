Россиянка избила школьников арматурой 

Жительница Красноярска избила школьников арматурой. Об этом сообщает ТВК.

Очевидцы рассказали изданию, что сначала женщина сидела на скамейке возле входа в школу №69, держа в руках прозрачный целлофановый пакет с арматурой внутри и крича оскорбления в адрес детей, которые проходили мимо. Некоторое время спустя директор школы и учителя физической культуры и труда сделали попытку прогнать ее, однако женщина ворвалась в здание и ударила двоих детей арматурой.

«Очевидцы возмущены, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза и как женщина вообще могла попасть в школу через турникет», — сообщает ТВК.

1 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию одного из детских садов в городе Воскресенске Московской области через открытую запасную дверь и нанес младшей воспитательнице, своей жене, несколько ранений на глазах у детей. Женщина скончались на месте происшествия от полученных травм. Ее муж был задержан.