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СМИ: в Екатеринбурге скорая помощь проигнорировала умиравшего 

ИА Regnum и ещё 6 32 минуты назад
Скорая проигнорировала умиравшего на Урале
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге сотрудники скорой помощи не помогли умиравшему мужчине. Об этом пишут СМИ.
По данным Е1.ru, инцидент произошёл на останове «Сварщиков». Мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. При этом возле остановки оказалась машина реанимации, из которой никто не вышел, а затем машина уехала. Через несколько минут приехала ещё одна бригада, но спасти мужчину не удалось.
В горздраве Екатеринбурга журналистам объяснили, почему медики первой машины не пришли на помощь мужчине. Оказалось, что они спасали ребёнка.
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Происшествия , Другое , Криминал , Екатеринбург
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