Жестокий убийца сбежал из отдела полиции в РФ

"Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся", — сказала Летенкова.