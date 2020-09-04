Жестокий убийца сбежал из отдела полиции в РФ

Подозреваемый в убийстве женщины и пятилетней девочки в Вологодской области выпрыгнул из окна отдела полиции и скрылся, он объявлен в розыск, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области полковник юстиции Наталья Летенкова.
Ранее сообщалось, что 3 сентября следователи получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. Согласно сообщению, подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины.
"Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся", — сказала Летенкова.
Летенкова также сообщила, что по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна.
"По поручению следственных органов следственного управления СК России по Вологодской области объявлен в розыск 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", — добавила Летенкова.