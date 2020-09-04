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Приморье готовится к новому тайфуну, заявил губернатор 

РИА Новости 1 час назад
Приморье готовится к новому тайфуну
Фото: администрация Приморского края/АО "ДРСК"
Подготовку к новому тайфуну начали в Приморье, главная задача — восстановление энергоснабжения региона, сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия 24".
Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды.

"Работаем уже сейчас по подготовке ко второму тайфуну, который пройдет 7, 8 числа (сентября), также на территориях южных районов Приморья… Главная задача сейчас — восстановить энергоснабжение, дать возможность подготовиться людям", — отметил Кожемяко.

Он также добавил, что важно предупредить людей, чтобы они во время тайфуна реже выходили на улицу.
Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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Комментарии
Происшествия , Олег Кожемяко , Владивосток , Находка
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