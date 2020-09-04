Актер из «Санта-Барбары» покончил с собой 

Актер Питер Ликасси умер 27 августа, покончив с собой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Майкл Сигел, его давний друг и коллега.

По словам Сигела, Ликасси много лет боролся с депрессией. Майкл говорил об ушедшем друге как о талантливом, веселом и одаренном человеке.

Питер Ликасси родился 1 апреля 1950 года. Актер дебютировал в кино в комедии Cheeseball Presents. Наиболее известен ролью мороженщика Питера в хоррор-комедии «Клоуны-убийцы из космоса». Также артист сыграл в нескольких эпизодах сериала «Санта-Барбара».

В июне умерла американская актриса Пегги Поуп, также сыгравшая небольшую роль в «Санта-Барбаре». Кроме того, Поуп исполняла эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как «С девяти до пяти», «Сумеречная зона», «Скорая помощь» и «Удушье». Ей был 91 год.