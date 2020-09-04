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Мужчина на велосипеде в центре Москвы на ходу отобрал у экскурсовода iPhone за 123 тыс. руб. 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Мужчина на велосипеде украл iPhone за 123 тысяч
Фото: РИА Новости
В центре столицы велосипедист ограбил экскурсовода, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 3 сентября в полицию обратился 34-летний москвич, работающий гидом. Мужчина рассказал, что находился на парковке экскурсионных автобусов на ул. Москворецкая и держал в руках свой телефон iPhone стоимостью 123 тыс. руб.

«Заявителю кто-то позвонил и он собрался ответить, но в этот момент незнакомый гражданин, проезжая на велосипеде, выхватил телефон у него из рук и скрылся», — сказал источник.

Экскурсовод указал приметы грабителя. Это худощавый мужчина 25-30 лет в спортивной одежде. Оперативники выясняют обстоятельства случившегося.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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