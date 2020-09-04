Мужчина на велосипеде украл iPhone за 123 тысяч

В центре столицы велосипедист ограбил экскурсовода, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, 3 сентября в полицию обратился 34-летний москвич, работающий гидом. Мужчина рассказал, что находился на парковке экскурсионных автобусов на ул. Москворецкая и держал в руках свой телефон iPhone стоимостью 123 тыс. руб.

«Заявителю кто-то позвонил и он собрался ответить, но в этот момент незнакомый гражданин, проезжая на велосипеде, выхватил телефон у него из рук и скрылся», — сказал источник.

Экскурсовод указал приметы грабителя. Это худощавый мужчина 25-30 лет в спортивной одежде. Оперативники выясняют обстоятельства случившегося.