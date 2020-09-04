«Тиракт хочу сделать в школе и убить 100 тварей» 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали о задержании на территории нескольких регионов 13 россиян, в том числе 11 участников закрытого сообщества в одной из социальных сетей, которые планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.

Позже ЦОС ФСБ распространил видеозапись, на которой запечатлено задержание подозреваемых и обнаруженные у них предметы. Также на ней показана переписка одного из них.

«Уже четыри бомбы собрал. Тиракт хочу сделать в своей школе. С 31 на 1 заначую у бабушки и по утру заберу бомбы, пойду на линейку в школу и там бомбану тварей. 100 хочу убить. Зря они жили (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — сказано в ней.