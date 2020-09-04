Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей 

РИА Новости 34 минуты назад
Женщина с арматурой напала на детей в школе
Фото: РИА Новости
В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает "ТВК Красноярк".
Инцидент произошел в школе № 69. Очевидцы запечатлели на видео, как сидящая на лавочке в холле учебного заведения женщина выкрикивает ругательства в адрес детей.
По словам свидетелей, в пакете у нее была арматура, которой она ударила двух детей. Директор вместе с учителями попытался задержать напавшую, но она вырвалась и скрылась.
Родители учащихся рассказали, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Их также возмутило, что посторонний человек смог пройти через турникет, хотя даже родители вынуждены ждать детей на улице.
Представители властей и правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Происшествия , МВД , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
01:24
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
В мире
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
01:28
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
Происшествия
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
00:36
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
Происшествия
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
01:00
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
Происшествия
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
04:04
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
Политика
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от COVID-19
01:25
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от COVID-19
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение