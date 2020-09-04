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Убийство ветерана: в России призвали вернуть смертную казнь 

Павел Тиунов 1 час назад
В РФ заговорили о возвращении смертной казни
Фото: РИА Новости
Дочь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, которого забили до смерти в процессе разбойного нападения, потребовала для убийц своего отца смертной казни, сообщает издание «Подъем». Ранее оперативники задержали двух подозреваемых с «правоохранительным» прошлым.
Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в середине лета в селе Леуза Кигинского района Башкирии. В своем собственном доме убитым был обнаружен 100-летний фронтовик Иван Несмеянов. На теле погибшего были явные признаки насильственной смерти. Сыщики выяснили, что злоумышленники проникли к ветерану через окно, связали его, пытали, а затем проломили ломом голову. Из дома пропал 1 миллион рублей. За помощь в поимке преступников правоохранители объявили награду в размере 500 тысяч рублей. Спустя два месяца следователи заявили о задержании вероятных преступников: ими оказались две мужчин в возрасте 41 года и 32 лет. Оба по, данным СМИ, в прошлом были сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Дочь Несмеянова на вопрос, какого наказания она хотела бы для убийц своего отца, ответила, что они достойны самого сурового взыскания.

«Я человек не кровожадный, но считаю, что надо вернуть смертную казнь», — цитирует издание слова женщины.

Комментарии 4
Происшествия , ФСИН
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