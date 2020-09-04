В РФ заговорили о возвращении смертной казни

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Дочь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, которого забили до смерти в процессе разбойного нападения, потребовала для убийц своего отца смертной казни, сообщает издание «Подъем». Ранее оперативники задержали двух подозреваемых с «правоохранительным» прошлым.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в середине лета в селе Леуза Кигинского района Башкирии. В своем собственном доме убитым был обнаружен 100-летний фронтовик Иван Несмеянов. На теле погибшего были явные признаки насильственной смерти. Сыщики выяснили, что злоумышленники проникли к ветерану через окно, связали его, пытали, а затем проломили ломом голову. Из дома пропал 1 миллион рублей. За помощь в поимке преступников правоохранители объявили награду в размере 500 тысяч рублей. Спустя два месяца следователи заявили о задержании вероятных преступников: ими оказались две мужчин в возрасте 41 года и 32 лет. Оба по, данным СМИ, в прошлом были сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Дочь Несмеянова на вопрос, какого наказания она хотела бы для убийц своего отца, ответила, что они достойны самого сурового взыскания.