В московском подвале нашли останки мужчины 

Юлия Иванова. Следователи начали проверку после обнаружения в подвале здания на севере Москвы останков мужчины, умершего около года назад, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ

Согласно данным следствия, скелетированные останки человека нашли 3 сентября в подвале здания на Стандартной улице. Рядом была сумка с личными вещами и документами на имя мужчины 1960 года рождения. Смерть наступила около года назад. Предварительно установлено, что мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.