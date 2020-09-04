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В московском подвале нашли останки мужчины 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В московском подвале нашли останки мужчины
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку после обнаружения в подвале здания на севере Москвы останков мужчины, умершего около года назад, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, скелетированные останки человека нашли 3 сентября в подвале здания на Стандартной улице. Рядом была сумка с личными вещами и документами на имя мужчины 1960 года рождения. Смерть наступила около года назад. Предварительно установлено, что мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , Москва
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