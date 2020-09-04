В Приморье шторм вынес на берег «корабль-призрак» 

В пятницу, 4 сентября, в учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Приморского края сообщили, что на мель в порту Находка во время шторма «Майсак» вынесло арестованное российскими пограничниками судно из КНДР с 12 членами экипажа на борту.

«Вчера около полуночи во время штормовой погоды судно сорвало с якоря и вынесло на мель в порту Находка с 12 членами экипажа на борту. Данных о пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что при улучшении погодных условий проведут операцию по съему судна с мели. Кроме того, точную принадлежность корабля называть не стали.

Источник в экстренных службах рассказал, что судно арестовали по запросу пограничной службы, а северокорейская команда осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. По его словам, оно оставалось в порту, поскольку идет суд над его капитаном.