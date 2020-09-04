Клиентка получила ожоги в салоне невесты Тимати

Девушка получили сильные ожоги ногтей после посещения салона невесты певца Тимати Анастасии Решетовой . После этого она вернулась туда на еще одну процедуру.

«Они мне компенсировали и сказали, что это моя индивидуальная особенность. Жить с такими ногтями было просто больно», — заявила пострадавшая после первой процедуры в начале и июля, сообщает «Комсомольская правда». Какие повреждения получила посетительница, не уточняется.

Тем не менее, девушка дала салону Решетовой второй шанс и пришла туда, чтобы сделать педикюр. Когда клиентке нанесли лак, ситуация повторилась. Во второй раз ей уже отказались выдавать компенсацию за причиненный ущерб.

Теперь пострадавшая настаивает на компенсации и советует всем не приходить в салон Решетовой. Сотрудники заведения утверждают, что не виноваты в случившемся. Сама владелица салона ситуацию не комментировала.