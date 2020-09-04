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В салоне невесты Тимати клиентка получила ожоги 

Ura.Ru 20 минут назад
Клиентка получила ожоги в салоне невесты Тимати
Фото: ТАСС
Девушка получили сильные ожоги ногтей после посещения салона невесты певца Тимати Анастасии Решетовой. После этого она вернулась туда на еще одну процедуру.
«Они мне компенсировали и сказали, что это моя индивидуальная особенность. Жить с такими ногтями было просто больно», — заявила пострадавшая после первой процедуры в начале и июля, сообщает «Комсомольская правда». Какие повреждения получила посетительница, не уточняется.
Тем не менее, девушка дала салону Решетовой второй шанс и пришла туда, чтобы сделать педикюр. Когда клиентке нанесли лак, ситуация повторилась. Во второй раз ей уже отказались выдавать компенсацию за причиненный ущерб.
Теперь пострадавшая настаивает на компенсации и советует всем не приходить в салон Решетовой. Сотрудники заведения утверждают, что не виноваты в случившемся. Сама владелица салона ситуацию не комментировала.
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Происшествия , Анастасия Решетова , Тимати , Комсомольская правда
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