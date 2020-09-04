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Секретная лаборатория мефедрона попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В городе Клин Московской области было завершено расследование уголовного дела в отношении наркоторговца, который год назад организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона на арендованном участке. Мужчина снабдил свой производственный цех всем необходимым оборудованием, не забыл даже про средство от химических ожогов. Всего при обыске было найдено более 20 килограммов наркотического вещества. Теперь химика ждет суд и скорее всего длительное пребывание в местах лишения свободы.
Мефедрон — это химическое соединение класса замещённых амфетаминов и катинонов, психостимулятор и эмпатоген. В одном из методов получения этого вещества используется аналог эфедрина — 4-метилэфедрин — и перманганат калия, однако после неправильной очистки продуктов возможно отравление марганцем.
Происшествия , Видео , Клин , Московская область
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