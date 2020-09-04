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Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
В аэропорту Симферополя семью отказались пускать на борт самолета из-за игрушечного пистолета ребенка. Пистолет был запакован в коробку с изображением игрушечной собачки. Мать около 20 минут пыталась уговорить сотрудников службы безопасности пропустить ее с игрушкой для ребенка. Но, видимо, правила аэропорта запрещают перевозку любого оружия, даже игрушечного. Даже очевидцы, снимавшие все происходящее на камеру, просили работников службы контроля пропустить женщину с ребенком. Но сотрудники аэропорта оставались непреклонны в своем решении. В итоге у женщины не выдержали нервы. Сначала она принялась громко кричать на всех вокруг, потом села на пол и заплакала.
Происшествия , Видео , Симферополь
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