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Грузовой Ил-76 экстренно сел в Екатеринбурге сразу после взлета 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
В РФ самолет экстренно сел сразу после взлета
Фото: ТАСС
Грузовой самолет Ил-76 экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово вскоре после вылета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Грузовой самолет Ил-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было», — приводит слова сотрудницы пресс-службы аэропорта ТАСС.

Там уточнили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.
По словам источника в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6.00 (04.00 мск). Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются.
Напомним, 28 июля летевший из Лейпцига грузовой самолет Ту-204 после срабатывания датчика неисправности сел в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово , Аэропорт Шереметьево , Екатеринбург
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