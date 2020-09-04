В РФ самолет экстренно сел сразу после взлета

Все новости на карте

Грузовой самолет Ил-76 экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово вскоре после вылета, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Грузовой самолет Ил-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было», — приводит слова сотрудницы пресс-службы аэропорта ТАСС.

Там уточнили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

По словам источника в экстренных службах региона, инцидент произошел около 6.00 (04.00 мск). Причины экстренной посадки грузового самолета выясняются.