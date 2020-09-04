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Обнаружен способ потерять деньги через QR-код 

Lenta.ru и ещё 2 21 минуту назад
Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал агентству «Прайм», как можно потерять деньги через QR-код.
Он заметил, что такое код — машиночитаемый формат хранения текста и ссылок. Потерять средства через QR-код возможно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт.
При этом специалист указал, что подделать QR-код невозможно, поскольку нет никакого разделения на настоящие и фальшивые коды. Однако прочесть код и определить, что в нем, человек не может. Это может сделать смартфон, показав ссылку URL, а человеку необходимо внимательно посмотреть, куда он ведет. «Необходимо удостовериться, что домен соответствует компании или сервису, от которого получен код», — добавил эксперт.
В августе стало известно о новом способе мошенничества с помощью QR-кодов: с их помощью злоумышленники получают доступ к смартфону жертвы и переводят себе деньги со счета. Так, мошенники кладут рекламные листовки от магазина, где была представлена интересная акция. Для того чтобы ее активировать, нужно было просканировать QR-код. Сразу после этого телефон зависает, а затем с банковского счета списываются все средства.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , QR-код , Ашот Оганесян
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