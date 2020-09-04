Под завалами в Бейруте сделали шокирующую находку

Спасатели обнаружили признаки жизни под завалами здания в Бейруте , которое месяц назад было разрушено взрывом, рассказал волонтер гражданской обороны Ливана , участник поисково-спасательной операции Хайсам.

«Жители этого района обратились к гражданской обороне в связи с сильным запахом, который происходит от здания. У нас нет специального оборудования, и мы попросили работающую в Ливане группу чилийских спасателей помочь. Собаки нашли предположительное место нахождения тел погибших. После спецоборудование показало признаки жизни. Мы оцепили место, призвали к соблюдению тишины, и прибор показал до 20 ударов (сердца) в минуту. Я сомневаюсь, что это может быть человек. Возможно, какое-то животное», — цитирует РИА «Новости» участника поисково-спасательной операции.

По словам волонтера, спасательные работы в 23.30 были приостановлены в ожидании техники, которая убрала крупные бетонные секции, угрожавшие жизни спасателей. С 1.30 и до сих пор поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.