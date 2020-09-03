Россиянка обвинила Мистера Вселенная в изнасиловании

Чемпионка России и мира по бодибилдигу екатеринбурженка Екатерина Рыкова обвинила в попытке изнасилования трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко. По словам женщины, инцидент произошел в екатеринбургской гостинице Novotel.

Рыкова рассказала, что ранее ее связывали любовные отношения с Кривенко, и у него в телефоне остались их сексуальные видеозаписи. Рыкова требовала удалить эти записи, и для этого договорилась встретиться с бывшим любовником в его гостиничном номере. Кривенко для этой встречи специально прилетел в Екатеринбург.

«Он встретил меня в халате голый. Схватил, бросил на кровать. Хотя мы заранее договаривались, что секса не будет. Пытался проникнуть в меня, но я сопротивлялась», — заявила Рыкова, подробно рассказав на видео, что произошло в номере.