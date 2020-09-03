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Екатеринбурженка обвинила в насилии «Мистера Вселенная». ВИДЕО 

Ura.Ru 19 минут назад
Россиянка обвинила Мистера Вселенная в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Чемпионка России и мира по бодибилдигу екатеринбурженка Екатерина Рыкова обвинила в попытке изнасилования трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко. По словам женщины, инцидент произошел в екатеринбургской гостинице Novotel.
Рыкова рассказала, что ранее ее связывали любовные отношения с Кривенко, и у него в телефоне остались их сексуальные видеозаписи. Рыкова требовала удалить эти записи, и для этого договорилась встретиться с бывшим любовником в его гостиничном номере. Кривенко для этой встречи специально прилетел в Екатеринбург.

«Он встретил меня в халате голый. Схватил, бросил на кровать. Хотя мы заранее договаривались, что секса не будет. Пытался проникнуть в меня, но я сопротивлялась», — заявила Рыкова, подробно рассказав на видео, что произошло в номере.

Женщина успела послать тревожное сообщение по телефону своему мужу Вадиму, известному в определенных кругах как DJ KLEY. Вадим приехал в гостиницу, вместе с сотрудниками местной службы безопасности попал в номер и вызвал полицию. В итоге Кривенко был доставлен в отдел полиции № 5, а доследственную проверку проводит СКР — ведомство пока воздерживается от комментариев. С пострадавшей стороной редакции связаться не удалось. Эдуард Кривенко также не отвечает на телефонные звонки.
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Происшествия , СКР
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