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Из окна шестого этажа в Москве выпал ребёнок

Говорит Москваиещё 6
42 минуты назад
Инцидент произошёл на улице 50-летия Октября. По Он госпитализирован, сообщает РИА Новости.
Из окна шестого этажа в Москве выпал ребёнок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
предварительным данным, двухлетний мальчик был дома с девятилетней сестрой без присмотра взрослых.
Прокуратура Москвы начала проверку.
Происшествия,Пожары,РИА Новости,Москва,
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