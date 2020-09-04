Дерипаска решил отложить разбирательство с Навальным 

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников заявил, что судебное разбирательство решили отложить из гуманных соображений. «Считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем его в суде», — сказал он. Мельников подтвердил, что все претензии остаются в силе.

Причиной иска стал выпуск программы «Навальный Live», в котором утверждалось, что Дерипаска получает поддержку госбанков на нерыночных условиях. Миллиардер потребовал опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию в размере один рубль.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Навальный впал в естественную кому, первые два дня оппозиционера лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию. 2 сентября Берлин сообщил, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок».