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Дерипаска решил отложить разбирательство с Навальным 

Lenta.ru и ещё 1 32 минуты назад
Дерипаска решил отложить разбирательство с Навальным
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, пишет РБК.
Адвокат Дерипаски Алексей Мельников заявил, что судебное разбирательство решили отложить из гуманных соображений. «Считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем его в суде», — сказал он. Мельников подтвердил, что все претензии остаются в силе.
Причиной иска стал выпуск программы «Навальный Live», в котором утверждалось, что Дерипаска получает поддержку госбанков на нерыночных условиях. Миллиардер потребовал опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию в размере один рубль.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Навальный впал в естественную кому, первые два дня оппозиционера лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию. 2 сентября Берлин сообщил, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок».
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Происшествия , Олег Дерипаска , Алексей Навальный , Алексей Мельников , Москва
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