Женщина подозревается в убийстве своих пятерых детей

Немецкая гражданка 27 лет подозревается в убийстве своих пятерых детей, которые были обнаружены мертвыми в квартире, сообщает Bild. Сама она попыталась свести счеты с жизнью, бросившись под поезд.

Тела жертв возрастом от одного года до восьми лет были найдены в квартире города Золинген, сообщила полиция.

Женщина немецкой национальности получила тяжелые травмы и не может быть допрошена. Мотив ее действий неизвестен. Согласно предварительной информации, она приехала на вокзал в Дюссельдорфе с шестым 11-летним сыном, которого она затем отправила к бабушке. Ребенок жив и здоров. Бабушка, живущая в Менхенгладбахе, который находится в 60 километрах, позвонила в полицию.

Полиция склоняется к версии об ответственности матери за содеянное.