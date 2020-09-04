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Немка подозревается в убийстве своих пятерых детей 

BFM.RU и ещё 1 48 минут назад
Женщина подозревается в убийстве своих пятерых детей
Фото: EPA
Немецкая гражданка 27 лет подозревается в убийстве своих пятерых детей, которые были обнаружены мертвыми в квартире, сообщает Bild. Сама она попыталась свести счеты с жизнью, бросившись под поезд.
Тела жертв возрастом от одного года до восьми лет были найдены в квартире города Золинген, сообщила полиция.
Женщина немецкой национальности получила тяжелые травмы и не может быть допрошена. Мотив ее действий неизвестен. Согласно предварительной информации, она приехала на вокзал в Дюссельдорфе с шестым 11-летним сыном, которого она затем отправила к бабушке. Ребенок жив и здоров. Бабушка, живущая в Менхенгладбахе, который находится в 60 километрах, позвонила в полицию.
Полиция склоняется к версии об ответственности матери за содеянное.
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Происшествия , Криминал , Bild
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