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13-летняя россиянка родила от насильника 

Павел Тиунов 1 час назад
13-летняя россиянка родила от насильника
Фото: соцсети
Подросток Даша Суднишникова, прославившаяся после участия в телешоу, родила ребенка от старшеклассника, который фактически изнасиловал ее в подъезде, сообщает «Комсомольская правда». Отцовство подтвердила генетическая экспертиза.
Ранее считалось, что 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего ухажера Вани. Однако журналисты выяснили, что у ребенка была интимная связь еще и с 15-летним воздыхателем Степаном. Известно, что старшеклассник не давал Даше прохода, угрожал ей и в конце концов напал на нее в подъезде и изнасиловал.
Школьница призналась, что ей больно вспоминать произошедшее, поэтому она долгое время никому не рассказывала о нападении Степана. Только после того, как было решено провести генетическую экспертизу, поскольку родители сомневались, что их дочь могла забеременеть от 10-летнего мальчика, Суднишникова призналась. Исследование показало, что отцом родившегося ребенка на 100% является Степан.
Родители юной матери обратились в полицию. На время расследования обстоятельств инцидента парня отправили под домашний арест.
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Происшествия , Комсомольская правда
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