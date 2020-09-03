13-летняя россиянка родила от насильника 

Подросток Даша Суднишникова, прославившаяся после участия в телешоу, родила ребенка от старшеклассника, который фактически изнасиловал ее в подъезде, сообщает «Комсомольская правда». Отцовство подтвердила генетическая экспертиза.

Ранее считалось, что 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего ухажера Вани. Однако журналисты выяснили, что у ребенка была интимная связь еще и с 15-летним воздыхателем Степаном. Известно, что старшеклассник не давал Даше прохода, угрожал ей и в конце концов напал на нее в подъезде и изнасиловал.

Школьница призналась, что ей больно вспоминать произошедшее, поэтому она долгое время никому не рассказывала о нападении Степана. Только после того, как было решено провести генетическую экспертизу, поскольку родители сомневались, что их дочь могла забеременеть от 10-летнего мальчика, Суднишникова призналась. Исследование показало, что отцом родившегося ребенка на 100% является Степан.

Родители юной матери обратились в полицию. На время расследования обстоятельств инцидента парня отправили под домашний арест.