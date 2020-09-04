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С танкера Delfi возле Одессы произошла утечка нефтепродуктов 

Украина.ру и ещё 1 59 минут назад
Возле Одессы произошло крупное ЧП
Фото: РИА Новости
В результате утечки нефтепродуктов с танкера Delfi концентрация в воде недопустимых веществ стала в 5,8 раза больше предельного показателя. Об этом 4 сентября на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров… Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод», — написал Малеваный.

По его словам, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его подъему и стабилизации.
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