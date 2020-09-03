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Адвокат Ефремова назвал смерть Захарова в аварии судьбой 

Lenta.ru 1 час назад
Адвокат Ефремова назвал смерть Захарова судьбой
Фото: РИА Новости
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, выступая в суде, заявил, что смерть водителя Сергея Захарова в результате ДТП с участием его подзащитного — это судьба. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

«Погиб человек? Это судьба человека! Ну какие 11 лет вы, гособвинитель, просите?!» — возмутился адвокат.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский назвал процесс над актером знаковым, поскольку участниками истории оказались простые люди.

«Мы должны понимать последствия. Оправдательный приговор развяжет руки сотням пьяных Ефремовых».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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